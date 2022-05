Piano di Sorrento, la Parrocchia di San Michele Arcangelo festeggia i 36 anni del gruppo Ministranti

Piano di Sorrento. Oggi per la Parrocchia di San Michele Arcangelo è un giorno di grande gioia perché si festeggiano i 36 anni del gruppo Ministranti nato nel 1986 quasi come una “sfida” grazie alla guida spirituale dell’epoca Don Arturo Aiello (attualmente vescovo della Diocesi di Avellino) che, insieme agli animatori dell’Acr, voleva trovare un modo per rendere i ragazzi dai 12 ai 14 anni più partecipi alla celebrazione eucaristica e si pensò, quindi, di istituire il servizio all’altare a loro misura.

E questa mattina è stato proprio uno dei giovani Ministranti ha pronunciare delle parole ricche di commozione, un momento di forte unione che ha lasciato il segno non solo in chi era sull’altare ma anche nell’assemblea di fedeli presente in Basilica: «Oggi sono 36 anni di storia del gruppo ministranti, 36 anni di intere generazioni che sono state amate e chiamate da Gesù, 36 anni di vite giovani incendiate da una dolce malattia, la liturgia.

Ne parlo a nome mio ma sono sicuro di tantissimi altri. Mi sento estremamente fortunato ed immensamente grato di fare parte di questa storia, di questo gruppo. Voi ci vedete solamente all’altare ma vi assicuro che siamo tanto altro. So bene quanto il gruppo ministranti valga per me e per noi, quanto la mia fede e la mia vita siano cambiate grazie al gruppo ministranti. Ad oggi posso dire che la cotta e la talare sono impresse in noi, sono una seconda pelle, lo dobbiamo a tante persone, ai nostri padrini, ai responsabili che ci sono stati in questi anni ma più di tutti a Don Pasquale che ci tengo a ringraziare. Un semplice grazie ma più sincero possibile dal profondo del mio e del nostro cuore. Grazie per essere guida e grazie per essere padre per me e per tutti noi. Prego perché tu possa essere sempre innamorato del gruppo Ministranti perché attraverso di te Gesù possa continuare ad incendiare altri cuori, incendiare altre giovani vite. Perché la storia Ministranti è una storia bellissima che deve continuare. Spetta anche a noi che siamo sull’altare far sì che ciò avvenga. Prima o poi dovremo lasciare il posto ad altri perché da grandi guarderemo, da lontano sogneremo qual dolce nostalgia la Liturgia».

Un amore che non si spegne con il passare delle generazioni ma si rafforza ad ogni Eucarestia a stretto contatto con Lui. Una storia che continua a scriversi di domenica in domenica, di celebrazione in celebrazione, di anno in anno. Chiunque sia passato in questo gruppo ne è uscito più ricco e con una fede più forte. E molte vocazioni sono nate proprio grazie al gruppo Ministranti.

Farne parte rappresenta un orgoglio ed un onore ed il gruppo rappresenta per la Parrocchia di San Michele Arcangelo una vera e propria ricchezza da coltivare e custodire.