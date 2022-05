Piano di Sorrento, la commozione della famiglia Lauro per la partecipazione alla perdita del cap. Giuseppe. Pochi giorni fa, la città di Piano di Sorrento è stata colpita dalla perdita del cap. Giuseppe Lauro. Conosciuto da tutti come “Peppinuccio” si è spento assistito amorevolmente dai suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di quanti gli hanno voluto bene.

La famiglia Lauro, commossa dall’accorata partecipazione al proprio dolore per la perdita del caro Giuseppe, ringrazia quanti in vario modo le hanno manifestato affetto e vicinanza.

Ringrazia altresì l’Amministrazione Comunale del Comune di Piano di Sorrento, l’Arciconfraternita SS.ma Annunziata e all’Associazione Sportiva F.C. Sant’Agnello 1996.

A piangerlo non sono soltanto la moglie Luciana, i figli Michele, Anna, Ignazio e Maria Antonia, le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti ed i parenti, ma una città intera, come testimoniano i tanti manifesti apparsi in Penisola.