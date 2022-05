Piano di Sorrento, la chiusura del mese di maggio. Nelle chiese carottesi momenti di fede e grande attività dei parroci. Qui nella foto di Peppe Coppola Photo 105 il momento conclusivo del mese di maggio, dedicato alla Madonna, nella Chiesa di San Michele Arcangelo con don Pasquale. Ieri sera alla Chiesa di Mortora da don Rito abbiamo apprezzato un incontro molto interessante dove a parlare era una donna sulle “Dieci Parole”, i dieci comandamenti, si parlava di Saul e Davide , del riconoscere i propri errori. Anche nella Chiesa della Trinità don Antonio trascina i suoi fedeli. Ieri sera poi il pellegrinaggio con la marcia a piedi dei fedeli della Penisola Sorrentina alla Madonna del Rosario a Pompei in una veglia di preghiera. Una comunità in cammino e quella carottese è molto forte e impegnata in momenti apprezzabili e validi aperti ad accogliere

Foto Peppe Coppola Photo 105