Piano di Sorrento, intervista esclusiva alla squadra Mela prima in classifica alla Tre Golfi Sailing Week

Piano di Sorrento. Al Gran Caffè Marianiello abbiamo incontrato la squadra Mela, prima in classifica alla Tre Golfi Sailing Week, che si è concessa un momento di relax dopo le fatiche della competizione. Oltre ad Andrea Rossi abbiamo sentito in esclusiva Enrico Zennaro: «La penisola sorrentina è molto bella ed ospitale, ci sentiamo quasi a casa per l’ottima accoglienza ricevuta. Il Golfo ha un mare bellissimo ed un vento piacevole. Veniamo qui da tanti anni e speriamo che anche quest’anno le aspettative siano mantenute. L’anno scorso siamo arrivati secondi ed ora ci riproviamo. Abbiamo iniziato due giorni fa con una regata lunga che partiva da Napoli ed andava a circumnavigare le isole a nord per poi andare a girare a Li Galli per tornare infine a Capri e questa prima manche l’abbiamo vinta noi. Ma alla fine si deciderà tutto all’ultimo giorno».

Al team sportivo formuliamo i migliori auguri per questa bellissima competizione ringraziandoli per la grande disponibilità e cordialità.