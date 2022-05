Piano di Sorrento, incidente in Via Cavone a Diego Ambruoso

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Incidente all’amico e fotografo Diego Ambruoso al Cavone, strada molto trafficata e pericolosa per tanti motivi, fra questi la mancanza di rispetto dello stop , in questo caso l’asfalto come ci dice Diego che ora si trova in Ospedale . Diego ci aveva abituato con le sue foto che segnalavano il pericolo per informare i cittadini, ora lui stesso fa sapere a tutti quello che gli è successo, un modo per avvisare tutti dei pericoli che si possono correre, a Diego va la nostra solidarietà

Sono scivolato su un manto denso a via cavone, pultroppo la caviglia e rimasta sotto il peso del mezzo, sono stato soccorso, hanno chiamato il 118 e i Carabinieri di piano, sono intervenuti subito, e mi hanno portato a sorrento. Sto qui parcheggiato soletto, perche ci sono altri 2 soccorsi. Fa male boia, mi spiace per la spesa.. Vi voglio bene a tutti. Il male sta in vantaggio.