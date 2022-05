Piano di Sorrento in lutto: all’età di 46 anni ha terminato la sua vita terrena la prof.ssa Raffaella Cerciello Di Palma, in Del Gaudio

Piano di Sorrento in lutto: all’età di 46 anni ha terminato la sua vita terrena, continuando anche nella sofferenza a regalare tanto amore, la professoressa Raffaella Cerciello Di Palma, in Del Gaudio.

Affranti dal dolore, lo annunciano il marito Fiorenzo, gli adorati figli Alessia e Matteo, i suoceri, gli zii, le cognate, il cognato, i nipoti, i cugini, i parenti tutti e le carissime amiche.

L’Eucarestia di commiato sarà celebrata domani, mercoledì 1 giugno alle ore 9.30 nella Basilica di San Michele Arcangelo.

La redazione di Positanonews si stringe virtualmente alla famiglia in questo triste momento e porge le sue sentite condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata.