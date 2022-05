Piano di Sorrento, il successo del saggio di fine anno dell’Istituto Comprensivo con canzoni dell’antica tradizione napoletana

Lunedì 23 maggio gli alunni di prima, seconda e terza elementare dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento hanno proposto lo spettacolo di fine anno tra l’entusiasmo e l’orgoglio delle famiglie e degli insegnanti. E sul punto ci scrive la Sig.ra Felicia Maria Paturzo: «Parliamo di scuola. In genere i saggi di fine anno sono noiosi e stucchevoli. Al contrario lo spettacolo del giorno 23, offerto dagli alunni di prima, seconda e terza elementare del tempo pieno dell’Istituto Comprensivo di Piano, è stato piacevole. Non solo perché concepito sul filo rosso di un tema ecologico e marinaro, ma anche per aver interpretato canzoni dell’antica tradizione napoletana. I bambini hanno cantato in vernacolo antico, con ritmi sostenuti, scanditi da gestualità in perfetto sincronismo.

Bravo il maestro concertatore alla fisarmonica e la coreografa. E’ bene che non si perda l’antica lingua del territorio; è bene che i bambini imparino a coordinare il proprio corpo nel tempo e nello spazio».