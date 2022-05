Piano di Sorrento, il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno: “Il dono del M° Vincenzo Schisano”

Piano di Sorrento. Riportiamo il consueto racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno che oggi è dedicato al ricordo del M° Vincenzo Schisano: «Nel 1993 fu la volta di un libricino di poesie con un titolo molto breve: “È” ed il sottotitolo, Poesie d’amore. Un piccolo scrigno contenente quelle che consideravo le mie poesie d’amore più belle. Era un volumetto molto curato, su carta di Amalfi, con dei pregevoli grafici ad inchiostro di china del Maestro Salvatore Cinque e la breve prefazione del Dott. Vincenzo Cuomo. Fu stampato nel mese di marzo di quell’anno con lo scrupolo e la proverbiale dedizione della Tipografia G. Scarpati di Massalubrense, che produceva ottime pubblicazioni con il sigillo de “Il Sorriso di Erasmo”.

La presentazione del libro si tenne la sera del 29 maggio nella magnifica sala settecentesca del Grand Hotel Imperial Tramontano di Sorrento, ospiti della signora Natalina Iaccarino, padrona di casa di grande gentilezza e cordialità. Dopo i saluti iniziali ci furono i discorsi introduttivi di Pasquale de Orsi e Graziella Starace, ai quali fece seguito la lettura delle poesie. Ma il momento magico fu quando Vincenzo Schisano accompagnò al pianoforte Emma Innacoli che, con la sua voce celestiale cantò tre poesie musicate dallo stesso Maestro, apprezzato concertista-pianista, fiore all’occhiello della Penisola Sorrentina. Furono momenti di forte emozione. La Serata si concluse con un altro momento toccante, quando eseguì al pianoforte “Firenze sogna”, un omaggio alla città toscana appena ferita a sangue con l’attentato terroristico all’Accademia dei Georgofili e all’attiguo Palazzo degli Uffizi.

Quella manifestazione al Tramontano resta senza dubbio una delle più belle tra le tante dei nostri cinquant’anni di attività, dove non era mancato niente: la gioia, la commozione, la tristezza, la felicità, la meraviglia, ma avrebbe riservato altre sorprese, altra incontenibile gioia. Una sera d’estate, incontrai il Maestro, al Corso Italia a Sorrento, il quale mi disse: “Appena puoi, vieni a casa, ho una sorpresa per te”. Ci andai poche sere dopo, mosso dalla curiosità, egli sedette al pianoforte e mi fece ascoltare altre poesie musicate, tante ancora, tutte diventate come per incanto testi per arie di musica lirica ed aggiunse che una, per oboe, l’aveva inviata al festival dei Due Mondi di Spoleto.

Il Maestro Schisano mi aveva fatto un dono preziosissimo e la felicità era mille volte più grande per la musica e per l’ammirazione che aveva avuto per le poesie. Le aveva sublimate vestendole di note, di accordi, di acuti, di melodie, di forti e piano, pianissimo, ad libitum. Mentre suonava immaginavo la voce della Innacoli, rincorrere quelle note ed espandersi nell’aria, fino a raggiungere il cielo per restare ferme nel tempo, come dono di anime che si sono fuse nel comporre musica e parole. Le arie furono eseguite in un concerto nella chiesa dell’Annunziata a Sorrento, in occasione delle festività di fine anno ed ancora la Innacoli, fu capace di incantare con la sua voce, quasi materializzando musica e poesia. Sono passati tanti anni, quasi trenta, ed ancora dico: grazie Maestro Vincenzo Schisano, grazie di cuore, certi doni sono per sempre!».