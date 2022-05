Piano di Sorrento, il cordoglio dell’Arciconfraternita Morte e Orazione per scomparsa della 46enne Raffaella Cerciello Di Palma

A Piano di Sorrento immenso il dolore per la prematura scomparsa della 46enne Prof.ssa Raffaella Cerciello Di Palma, conosciuta affettuosamente come Luigia. Una vita che si spegne lascia sempre un vuoto incolmabile che diventa ancora più devastante quando la morte arriva a strappare all’affetto del marito e dei figli una giovane donna.

In tanti si stanno stringendo ai familiari in questo momento così doloroso e tra i messaggi di cordoglio anche quello dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento: «Poi ci sono gli Angeli: vengono per poco sulla terra; restano solo il tempo per insegnarci ad essere migliori! Profondamente colpiti dalla forza e dalla santità con cui una così giovane vita ha affrontato il male, il Priore, il Governo e la Fratellanza tutta con affetto sono vicini al Confratello Fiorenzo, ad Alessia, a Matteo e alle Famiglie Del Gaudio e Di Palma per la nascita al Cielo della Carissima Raffaella (Luigia)».

L’estremo saluto a Raffaella alle ore 9.30 di mercoledì 1 giugno nella Basilica di San Michele Arcangelo.