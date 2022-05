Piano di Sorrento, il cordoglio dell’Arciconfraternita Morte e Orazione per la scomparsa di Guido Cioffi

Ieri ha lasciato questa vitta terrena il 75enne Guido Cioffi, per tanti anni maestro del coro del Calvario della processione dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento che ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio: «Ci sono delle storie che per trasformarsi in favole necessitano di personaggi che non possono non essere al momento giusto, nel posto giusto. Così il Maestro Guido non poteva non essere il protagonista delle Quaresime dell’infanzia di tanti di noi; protagonista che entrava in scena insieme al profumo dell’incenso, degli armadi pieni di vesti Nere e delle uova di cioccolato del Sabato Santo. Tanti dei racconti che noi ripeteremo a figli e nipoti si nutriranno di un Maestro che, poco più alto dei suoi piccoli cantori, ha reso preziosa la nostra vita insegnandoci a cantare l’INNO ed il CALVARIO. Michele Gargiulo, priore per servizio, cantore del Calvario per sempre!».

Il Priore, il Governo, la Fratellanza dell’Arciconfraternita, insieme a tutti coloro che hanno amato grazie a lui ed attraverso lui le note dolcissime dell’Inno e la struggente melodia del Calvario sono vicini alla famiglia Cioffi in questo momento di profondo dolore.