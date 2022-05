Piano di Sorrento, il 3 maggio pulizia costone tufaceo delle rampe di Marina di Cassano. Dispositivo di traffico

Piano di Sorrento. Il Comune rende noto che è necessario procedere alla pulizia della parete tufacea delle rampe che conducono a Marina di Cassano. Le operazioni saranno eseguite con il “Ragno” e pertanto sarà necessario interdire il transito veicolare e pedonale al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Per tali motivi, con Ordinanza n. 38/2022, viene istituito dalle ore 08.30 alle ore 13.30 del 03 maggio 2022 il divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di via Marina di Cassano che va dall’incrocio con via Ripa di Cassano e fino all’altezza della Cappella di S. Maria delle Grazie.

Sarà, comunque, sempre garantito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.