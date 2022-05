Piano di Sorrento, il 20 maggio apertura prolungata del Museo Georges Vallet in occasione della Tre Golfi Sailing Week

Piano di Sorrento. Venerdì 20 maggio, in occasione della Tre Golfi Sailing Week, tante le iniziative promosse nell’ambito della manifestazoine “Festa Borgo Aperto” che vedrà Marina di Cassano artisticamente illuminata per accogliere gli equipaggi che partecipano alle regate

Per l’occasione il Museo Georges Vallet nello storico palazzo di Villa Fondi resterà aperto al pubblico dalle 14.00 alle 22.00. Riapriranno e potranno essere visitate tutte le sale, in particolare la sala 1 che ospita i reperti che testimoniano le fasi di popolamento della penisola sorrentina, mentre nella sezione dedicata all’archeologica subacquea e alle ville marittime è visibile anche una suggestiva ricostruzione della Villa di Capo di Sorrento.

Inoltre, dalle 20.00 alle 21.30, saranno effettuate visite guidate gratuite a cura del funzionario archeologo e delle associazioni locali.