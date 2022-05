Piano di Sorrento: i lavori di rifacimento asfalto di Corso Italia alla Siesta in diretta

Piano di Sorrento: al via i lavori di rifacimento asfalto di Corso Italia. In questo momento ( ore 22,3o) sono alla Siesta, procedono verso Sant’Agnello quindi da Piazza Mercato non si può procedere, mentre per chi va a Positano da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina non c’è problema. Non abbiamo visto nessuno del Comune presente finora siamo solo noi di Positanonews a vedere che succede .

Da lunedì 9 a venerdì 13 maggio 2022, il Corso Italia di Piano di Sorrento sarà interessato da lavori di rifacimento del manto stradale. Per consentire lo svolgimento delle attività ed al fine di poter operare con celerità tramite macchine operatrici, con l’ordinanza n.51 emanata dal Comando di Polizia Municipale, è stato adottato un apposito dispositivo di traffico e sosta.

Gli operai saranno al lavoro esclusivamente in orario notturno per evitare pesanti ricadute sulla mobilità. In particolare è stabilito che dal 9 al 13 maggio, nella fascia oraria tra le 20 e le 6 del mattino successivo, scatta il divieto di sosta ed il restringimento di carreggiata nella parte di corso Italia compresa tra l’incrocio con piazza della Repubblica e l’intersezione con via Mortora San Liborio.

Nella medesima fascia oraria degli stessi giorni imposto anche il restringimento della carreggiata ed il senso unico alternato regolato da semaforo lungo il corso Italia tra l’incrocio con via Mortora San Liborio e quello con via San Vito.

Di seguito il provvedimento integrale: