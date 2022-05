Piano di Sorrento, grave incidente stradale in Via delle Rose. Ferita una ragazza

Piano di Sorrento. Purtroppo in questa domenica di maggio si registra ancora un gravissimo incidente stradale verificatosi in Via delle Rose, l’arteria che conduce alla Ripa di Cassano. Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con Via Carlo Amalfi ed ha visto coinvolto un motociclo ed un’autovettura condotta da un uomo di Meta. Nell’incidente è rimasta ferita una ragazza che si trovava a bordo del mezzo a due ruote e che, a causa dei traumi subiti, è stata trasportata presso il presidio ospedaliero per gli accertamenti e le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della locale caserma guidati dal Comandante Russo per verificare la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità, svolgendo un ottimo lavoro. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno disciplinato il traffico.

Auguriamo alla ragazza una pronta guarigione ed invitiamo sempre alla massima prudenza nel rispetto del Codice della Strada.