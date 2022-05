Piano di Sorrento, ecco i vincitori del concorso fotografico “Emozioni di luce per risalire dal buio”

Piano di Sorrento. Ieri sera, nell’ambito delle manifestazioni scolastiche di fine anno, si è svolta presso il Teatro delle Rose, assieme al Concerto “Peace and music” tenuto dagli studenti della scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale, la premiazione della prima edizione di un concorso fotografico “Emozioni di luce per risalire dal buio”, rivolto proprio agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dedicato a Flavio Iaccarino, promosso dagli assessorati alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura, in uno con l’ Istituto Comprensivo Piano di Sorrento.

Ecco le fotografie prime tre classificate

1° Premio: CORCIONE SARA (classe 1^G) con la foto n.ro 104 Titolo dell’autore: “Io sarò con te per sempre”

2° Premio: CASTELLANO GENNARO (classe 3^B) con la foto n.ro 035 Titolo dell’autore: “Spiragli di luce”

3° Premio: BAGNO MYRIAM (classe 2^E) con la foto n.ro 076 Titolo dell’autore: “La luce è conoscenza”

Il premio speciale “Famiglia Iaccarino” è stato assegnato alla foto di CLAUDIA SCOGNAMIGLIO (classe 1^D) dal titolo “L’energia della vita”

Complimenti a tutti i partecipanti ed in particolare ai ragazzi premiati per le emozioni che hanno saputo trasmettere e per come hanno interpretato il tema del Concorso dedicato al piccolo Flavio.

