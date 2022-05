Piano di Sorrento e Sant’Agnello borgo in festa per la Rolex Cup, sentiamo Cappiello e Sagristani “Portare avanti grandi iniziative”

Piano di Sorrento e Sant’Agnello borgo in festa per la Rolex Cup, sentiamo Cappiello e Sagristani sui progetti comuni. Troviamo i due sindaci al Katarì, zona Sant’Agnello. Molti non lo sanno ma il borgo di Marina di Cassano si estende fino all’altro comune della Penisola Sorrentina, motivo in più per creare sinergie , fra l’altro abbiamo chiesto di riaprire l’antico percorso pedonale dal Vallone – La serata è stata piacevole, la tarantella, il percorso gastronomico, al Katarì , che ci ha fatto piacere rivedere riaperto a inizio stagione ben rinnovato, due bravi chef che vengono dall’esperienza sugli yacht con i russi, Antonio Gargiulo di Castellammare di Stabia e Daniela Arpino di Vico Equense o Lione, che abbiamo finalmente rivisto, e il dj set Nando Fruscio. Il borgo è stato interdetto alle auto , una volta riempiti i parcheggi, ma si poteva scendere con l’ascensore. Sui social network di Positanonews, facebook, instagram, twitter, vari post sulla serata . “Portare avanti grandi iniziative”, dice il sindaco Sagristani “Mi trovo in sintonia , bisogna lavorare come un comune unico”