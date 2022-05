Piano di Sorrento, è iniziata la Caruotto Cup! La bella iniziativa del Forum dei Giovani va avanti . Sono andate in scena le prime tre partite del torneo che potrete seguire dal vivo ai “Campetti delle Rose” dalle 20 alle 23 ogni mercoledì e domenica oppure potrete vedere risultati,marcatori e tutto le info sull’app “Enjore” cercando l’organizzazione “Forum dei giovani Piano di Sorrento”. Il pubblico, nonostante fosse il primo giorno e con un meteo non proprio ideale, ha risposto più che presente e abbiamo goduto di una gran bella fetta di giovani di Caruotto. La serata è stata impreziosita e caratterizzata dai rustici e dalle pizze del “Ghiottone”, che ci teniamo molto a ringraziare per la preziosa collaborazione! Caruotto is on fire, ragazzi! Ed il merito.. è tutto vostro! A mercoledì