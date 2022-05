Piano di Sorrento, continuano le vittorie del nuotatore Michele Maresca. Un orgoglio carottese

Piano di Sorrento, Michele Maresca con i suoi 85 anni continua a collezionare vittorie nel nuoto, la sua grande passione. L’ultimo successo a Napoli dove ha primeggiato nella gara dei 100 dorso realizzano un bellissimo tempo. Per lui una coppa ed una medaglia che vanno ad arricchire la sua “collezione”, segno di un percorso sportivo importante.

Michele, conosciuto affettuosamente con il soprannome di Big Bill (dal nome di un eroe dei fumetti che amava da piccolo) è un vero orgoglio carottese nel settore sportivo. Pluricampione italiano grazie ad un duro e continuo allenamento presso la piscina del Camping dei Pini nella sua Piano di Sorrento.

La prossima gara sarà domenica 5 giugno a Volla nel napoletano e siamo certi che sarà un ennesimo successo.

Facciamo i nostri complimenti a Michele e lo ringraziamo per la sua gentilezza e cordialità, caratteristiche che lo contraddistinguono e lo rendono tanto amato dai suoi concittadini e non solo.