Piano di Sorrento: consegnata agli operatori turistici la Card “Welcome Piano”. Ieri è stata consegnata ai primi operatori della filiera turistica di Piano di Sorrento la card WELCOME PIANO, realizzata dalla locale Ascom-Confcommercio Piano Di Sorrento presieduta da Gianluca Di Carmine, in collaborazione con Associazione ATEX e il suo presidente Sergio Fedele, con il Patrocinio della Città di Piano di Sorrento-Assessorato al Turismo.

La card, utilizzabile per l’intera durata del soggiorno e con validità di un anno, verrà consegnata agli ospiti delle strutture ricettive del territorio al momento del check-in, dando accesso così ad agevolazioni, scontistiche e offerte presso i negozi e le già oltre 60 attività aderenti.

Il Vicesindaco e Assessore al turismo Giovanni Iaccarino: “Esprimo vivo apprezzamento per la lodevole iniziativa voluta dai nostri commercianti. Un OMAGGIO agli ospiti che scelgono la nostra città, come meta per le proprie vacanze. Più di 60 operatori commerciali e di strutture di servizi, hanno aderito alla iniziativa dell’Ascom. A loro la nostra gratitudine e l’impegno a lavorare insieme, per il rilancio turistico/commerciale della nostra città”.