Piano di Sorrento ( Napoli ) Condizioni via Pomicino e prima traversa Sant’Andrea . Riceviamo e pubblichiamo Il comune di piano non ci sta facendo una bella figura,io non dico riasfaltare ,ma almeno tappare i buchi,le condizioni sono davvero pietose,vi prego di riportare la situazione sperando che qualcuno faccia qualcosa ,vi ringrazio e buona giornata