Piano di Sorrento. Coming soon -‘Chiedilo al Farmacista’

A Piano di Sorrento sta per arrivare un nuovo concetto di parafarmacia. ‘Chiedilo al Farmacista’ vi aspetta con tante promozioni e giornate di analisi e servizi. La troverai a breve al corso Italia 369.

La nuova farmacia, quella concepita dopo la pandemia, prevede un contatto con la clientela improntato sul dialogo. Non più un mero luogo da supermercato di farmaci, ma un posto ove prendersi cura di se stesso. Le potenzialità di un medico farmacista e dei suoi luoghi, nell’offrire servizi per la salute, durante il covid, sono venute a galla in tutta la loro capacità, e sono tanti, non stiamo ad elencarli. Quegli armadietti casalinghi rimpinzati di farmaci, molto spesso scaduti, non hanno più senso. La misurazione della pressione o la tisana antiacidità va fatta sul posto al momento del bisogno, ovviamente vanno riprogettati gli e il personale, non più semplice banconista, ma capace di accogliere e condividere saperi salutari.