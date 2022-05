Piano di Sorrento, chiusura mese di maggio a San Michele. “Siamo una grande squadra, non vogliamo perdere il nostro capitano”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Sempre bella e suggestiva la celebrazione della chiusura del mese di maggio nella Basilica di San Michele , con tutti i parroci carottesi presenti. Don Pasquale Irolla prova a nascondere un velo di naturale e umana amarezza per il possibile cambio di parrocchia che dovrebbe avvenire dopo la fine dell’estate. Il Vescovo di Castellammare di Stabia Alfano intende cambiare l’amministratore della parrocchia per una turnazione con Capri o altra destinazione della Diocesi della Penisola Sorrentina. Si parlava di qualche parroco del vesuviano o dell’area stabiese, ma sicuramente non di don Rito Maresca, che ha espressamente smentito questa possibilità auspicata da alcuni che in primis avrebbero voluto don Pasquale , ma che avrebbero voluto almeno un parroco carottese e quindi auspicavano, era solo un auspicio non una indicazione di un nome, in don Rito. Non si sa molto di chi sarà il possibile sostituto di Don Pasquale , ma si vocifera che il Vescovo Alfano non voglia sistemare nessuno uscito da “Arturo” , come tutti lo nominano qui affettuosamente, l’attuale Vescovo di Avellino Arturo Aiello, e si parla addirittura di un parroco che non sia locale quindi in discontinuità con la tradizione che era poi legata al voto popolare, diritto che è stato di fatto congelato proprio da Alfano. Insomma una “rottura” con il passato e con i legami che si erano consolidati che potrebbe avere dei pro , ma anche dei contro . Alla fine della celebrazione bravissime e organizzate le catechiste che hanno offerto un piccolo brindisi alla comunità, ma si sente un pò il dispiacere “Siamo una grande squadra, non vogliamo perdere il nostro capitano”, ci dice una di loro . La parrocchia di San Michele ha molti beni e la gestione dell’Ospizio e di tante attività con un fiorente centro parrocchiale, forse una delle più ben organizzate piccole parrocchie della Campania, e quindi è molto strategica, resta da capire e vedere cosa vuole farne Alfano mentre c’è chi sta provando a far ripristinare il diritto a potersi scegliere il proprio parroco. Al momento don Pasquale non parla e neanche noi abbiamo chiesto o insistito, quando vorrà lo farà, probabilmente nei prossimi giorni per il mese di giugno. E’ una sua scelta che rispettiamo . Nel link la bellissima diretta della Messa di questa sera.