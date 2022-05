Piano di Sorrento, bando per l’affidamento del bar di Villa Fondi, perplessità dei privati. Villa Fondi, con la riapertura del parco e del museo Vallet, è tornata ad essere pienamente operativa dopo il difficile periodo trascorso a causa della pandemia.

Adesso, in vista della stagione turistica, l’amministrazione comunale si è attivata per affidare la gestione del bar. In questi giorni, infatti, è stato pubblicato il bando per la concessione d’uso del locale da destinarsi all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di bevande ed alimenti.

Stando alla procedura pubblica, l’affidamento avrà durata di sei anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per i 6 giugno prossimo.

I privati, però, attualmente sembrerebbero essere scettici o non interessati: infatti, gli orari sono legati all’apertura della villa ed è in vigore l’impossibilità di fare eventi.