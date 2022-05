Piano di Sorrento: autobus in panne al Cavone. Attenzione a Piano di Sorrento: autobus in panne lungo il Corso, all’incrocio del Cavone, questa mattina di sabato 21 maggio 2022. Un pullman, dunque, si è fermato proprio lungo un tratto di strada già pericoloso in condizioni normali.

L’autista, di Vico Equense, ha evitato il massimo pericolo perché si era guastato il tubo dell’aria proprio nella curva, dunque in un momento in cui non c’era visibilità. È andato avanti, fino a dove è riuscito ad arrivare. Poi i turisti sono scesi dal mezzo, in attesa che arrivasse l’autobus sostitutivo. Ora si è in attesa dei tecnici.

Raccomandiamo, dunque, particolare prudenza nel percorrere la via.