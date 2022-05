Piano di Sorrento aspetta le panchine smart, Vincenzo Iaccarino: “Devono essere montate da mesi”. “Sono mesi che devono essere montate cinque panchine smart, derivanti dal bando di gara manutenzione strade della nostra amministrazione – ha affermato l’attuale consigliere di minoranza ed ex sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino -. Spero finalmente si siano messi d’accordo su dove posizionarle“.

Dopo Sorrento, dove ne sono state installate ben 15 al porto di Marina Piccola, anche a Piano di Sorrento dovrebbero presto arrivare le panchine intelligenti.

Ma cosa sono e come funzionano le panchine smart? Innanzitutto, offrono la possibilità di connettersi alla rete tramite hot-spot Wi-Fi, ma anche di collegare smartphone, tablet e altri dispositivo alle porte USB per ricaricare la batteria. Inoltre, possono essere integrate con altri servizi:

sensori per monitorare la qualità dell’aria, schermi LCD per fornire informazioni di servizio, colonnine di illuminazione notturna a LED, rastrelliere per le bici elettriche con ministazioni di ricarica integrata, teche per defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) per far fronte a eventuali emergenze, sistemi di videosorveglianza alle fermate dei bus, nelle stazioni e altri luoghi sensibili per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le panchine smart più avanzate sono dotate anche di pannelli fotovoltaici, con vantaggi sia in termini economici sia ambientali.