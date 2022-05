Piano di Sorrento, arriva la diffida del Prefetto per il Bilancio. Rischio commissariamento per l’amministrazione Cappiello . Lo avevamo scritto due giorni fa che era in cantiere la diffida anche all’amministrazione carottese . Al presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Vincenza Amato, è stata notificato la diffida prefettizia, inoltrata poi ai consiglieri e così è avvenuto per il comune della Penisola Sorrentina . Nell’atto, firmato dal prefetto Claudio Palomba, c’è scritto che «in venti giorni» il Consiglio comunale è chiamato «all’approvazione del Rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2021». Inoltre: «In mancanza — si legge nella nota del prefetto — sarà avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale».

Ma non era stato chiamato Limauro per fare in fretta e furia il Rendiconto 2021 e si diceva di essere pronti ? Vero. Ma è vero pure che, comunque, una diffida prefettizia è di quelle che, a consiliatura cominciata da poco più di 7 mesi, con una certa inerzia che si percepisce almeno dai social, colpisce, e dispiace per chi ama Piano . .

Sul sito del Comune e sui social network anche sulla pagina facebook nessuna informazione al proposito, sarebbe stato bene comunicarlo magari tranquillizzando i cittadini che si arriverà a fare il bilancio senza arrivare necessariamente al commissario ad acta .