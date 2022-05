Piano di Sorrento: ancora una grande iniziativa al Cafiero Cafè, cornetti e graffe calde tutta la notte . Angelo non si ferma e rilancia sempre di più facendo diventare il Cafiero Cafè un vulcano di iniziative . Dal primo maggio dalle 23 per tutta la notte si possono gustare cornetti e graffe calde . Non appena è stato possibile, infatti, il bar di Piano di Sorrento ha riaperto ai suoi clienti, offrendo, come sempre, i suoi tanti prodotti di grande qualità. Non solo il caffè è eccezionale, i dolci e tutti i prodotti sono straordinari, da segnalare poi i “gluten free”, l’attenzione per tutti è garantita. Lo staff è straordinario , attento, preparato, professionale e cordiale . Per non parlare della gelateria artigianale a pochi passi proprio dal bar, prodotti unichi e imperdibili, con due ragazze esperte a servirvi.

Quella dei cornetti e graffe calde tutta la notte è l’ultima “pazza” idea di Angelo, e sta avendo un grande successo vista la bontà dei prodotti. Davvero questo dimostra che la dinamicità e la passione portano risultati.

Al Cafiero Cafè, che si trova in Piazza della Repubblica (conosciuta come Piazza Mercato) è possibile trovare una selezione ampia di prodotti: non solo dolci ma anche rosticceria. Ed ha una tabaccheria con tutti i servizi . Un’attività che sicuramente sta dando grande luce a Piazza della Repubblica che nei cuori dei carottesi è rimasta piazza Mercato per la presenza dello storico mercato della Penisola sorrentina.

Per seguirli potete cliccare anche sulla loro bella pagina Facebook qui.

Per info è possibile chiamare ai seguenti numero telefonici: 0818436180 – 0818435375.