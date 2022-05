Piano di Sorrento, ancora casi di Covid e c’è chi lamenta effetti collaterali al Vaccino. Ora ne parla anche Panorama, quindi anche il cosìdetto main stream ( come dicono gli scettici o chi non vuole farsi il vaccino, impopriamente chiamati tutti “no vax”). Ci segnalano ancora casi di coronavirus Covid – 19, alcuni stanno male , ma ora è difficile capire di che si tratta esattamente come giustamente ci ha riferito il medico e consigliere comunale Maurizio Gargiulo “A volte i tamponi possono rilevare tracce di Covid , ma spesso si tratta di forme influenzali ” . In ogni caso il virus gira, e non potrebbe essere altrimenti, e questo non deve farci perdere la serenità e la gioia di vivere, ma è giusto far sapere quello che si sa. Parliamo di Piano di Sorrento in particolare, perchè la nostra redazione in provincia di Napoli, si trova a Piano di Sorrento, perchè siamo quindi fisicamente qui ( l’altra sede per la Costiera amalfitana e la provincia di Salerno è a Positano), ma il problema riguarda tutta la penisola sorrentina e la Campania, se non il mondo. Sempre qui, sentendo medici, si parla di possibili effetti avversi al vaccino ( o è long Covid , questo non lo capiremo mai forse ) , dalla circolazione, al cuore, in particolare qualcuno ci parla che si è sviluppata la tiroide di yashimoto. Inoltre anche con due o tre vaccini tanti hanno contratto e contraranno il virus . Ogni tanto ci giunge notizia di qualcuno grave con la febbre e che riceve la visita domiciliare da Gragnano , crediamo la telemedicina che, come ci disse la dottoressa Ersilia Trapani, se usata bene con le indicazioni dei medici di base può salvare la vita, molto più che andare nella baraonda degli ospedali, non lo diremo mai abbastanza con il Covid è preferibile, se possibile, rimanere a casa, noi non abbiamo fatto mai il lockdown come giornalisti. La cosa più grave è stata comunque trascurare altre patologie , fra cui i tumori e le operazioni, bloccate a Sorrento e Vico Equense , con assurde disposizioni , lo sappiamo bene noi personalmente per fortuna siamo riusciti ad operarci a Villa Stabia a Castellammare di Stabia un lipoma che era diventato altro.