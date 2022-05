Piano di Sorrento, ancora auto in sosta a Via Cermenna nonostante l’incidente di stamattina. Occorre maggiore sicurezza

Piano di Sorrento. In Via Cermenna, in località Colli San Pietro, continuano ad essere presenti auto in sosta che rappresentano una situazione di pericoli poiché comportano un restringimento della carreggiata che costringe le auto ed i furgoni che salgono ad invadere inevitabilmente l’opposta corsia di marcia rappresentando una situazione di estremo pericolo per chi percorre il tratto viario in senso inverso ed è costretto, per evitare un impatto frontale, ad effettuare delle manovre repentine che potrebbero causare incidenti anche gravi.

Considerata la larghezza della strada è evidente che non andrebbe consentita la sosta di auto considerata l’esistenza del doppio senso di circolazione.

Una situazione di pericolo che si acuisce nelle ore serali complice la visibilità ridotta.

Proprio nella tarda mattina di oggi si è verificato un brutto incidente nel quale un uomo alla guida di un ciclomotore ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare una macchina proveniente dal senso opposto e che, a causa del restringimento della carreggiata per la presenza di un’auto in sosta, ha invaso la corsia di marcia regolarmente percorsa dal ciclomotore. L’uomo alla guida del motociclo è caduto al suolo unitamente al mezzo riportando delle escoriazioni agli arti superiori e delle contusioni. Solo per un caso fortuito l’uomo non ha riportato danni personali più gravi.

A questo punto è lecito quanto bisognerà attendere per ripristinare la sicurezza in Via Cermenna eliminando la sosta dei veicoli e, magari, ipotizzando un senso unico di circolazione. Noi possiamo solo invitare tutti alla massima prudenza augurandoci di non dover riportare la notizia di un’ennesima tragedia annunciata.