Piano di Sorrento, a Marina di Cassano interdizione aree demaniali marittime per lavori di ripristino degli arenili

Piano di Sorrento. Dal 23 maggio saranno eseguiti lavori di movimentazione di arenile per il ripristino della linea di costa in località di Marina di Cassano, nell’ambito dell’ Accordo Quadro per la “Manutenzione dei costoni, degli arenili e dei manufatti per la difesa costiera lungo i litorali della Città Metropolitana di Napoli” e precisamente le aree interessate dalle concessioni demaniali marittime ascritte giusto titolo alla società “Pasquale D’Esposito SNC di Gargiulo Lucia & C.” (sito donante) ed alla società “Bagni Rosita di Di Nota Maria & C. S.A.S. (sito ricevente).

Al fine di consentire l’espletamento in sicurezza delle operazioni il Comune di Piano di Sorrento – con Ordinanza n. 54/2022 – stabilisce che dal 23 maggio al 28 maggio 2022 (compreso) – ad esclusione dei mezzi e delle unità operative impegnate nella realizzazione dell’intervento di movimentazione dell’ arenile e di ripristino della linea di costa in esame – È VIETATO l’accesso all’ area demaniale marittima individuata nella tavola allegata alla comunicazione pervenuta dalla Città Metropolitana di Napoli e indicata come ZD, onde consentire l’ espletamento in sicurezza delle operazioni connesse all’ intervento di cui trattasi. E’ fatto altresì obbligo a tutti i concessionari delle aree demaniali presenti nella zona interessata dai lavori di sgomberare le spiagge da ogni attrezzatura o materiale che possa ostacolare l’intervento, giusta esplicita richiesta della Città Metropolitana di Napoli. Il predetto periodo di interdizione è suscettibile di variazione in dipendenza dell’effettiva durata dell’intervento.