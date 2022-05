Per le strade di Sorrento la mostra fotografica dedicata alle donne ucraine. Fino al 3 luglio prossimo, il corso Italia ospita la mostra fotografica dal titolo “St. Javelin” dell’artista Julia Krahn, dedicata alle donne ucraine in fuga dalla guerra, accolte in penisola sorrentina. Nove immagini stampate su teli di grandi dimensioni, come bandiere che sventolano libere fra i balconi e i lampioni, creando un’esperienza di impatto ed unione nel cuore del centro di Sorrento. Inquadrando il QR code esposto lungo il percorso dell’esposizione, sarà possibile leggere testi ed ascoltare interviste.

L’esposizione, di cui proponiamo alcune immagini, apre l’edizione 2022 di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.