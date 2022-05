Per la prima volta a Pimonte una donna candidata a sindaco: ecco chi è Marianeve Tramontano

Giungono finalmente segnali di cambiamento anche dallo scenario politico italiano. L’aggiunta delle quote rosa ha segnato una rivoluzione drastica per le recenti elezioni dei consigli comunali.

L’ultima novità è una candidatura di Marianeve Tramontano come sindaco di Pimonte. Marianeve candidata con la lista “Pimonte Viva”. Si tratta della prima volta nella storia. Un traguardo senza ombra di dubbio importantissimo in virtù della lotta delle donne per la parità di genere e l’emancipazione femminile, ma è ancora troppo poco.

La Tramontano sfiderà gli altri candidati a Pimonte, Francesco Somma e Pietro Apuzzo. Sono 89 i Comuni della Campania chiamati al voto per le elezioni dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali.

Le Elezioni amministrative 2022 si terranno il 12 giugno, il turno di ballottaggio il 26 giugno. In provincia di Napoli sono 13 i Comuni al voto per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del sindaco. Tra questi i più popolosi sono Pozzuoli, Acerra, Portici e Nola. A Sant’Antimo si torna a eleggere il sindaco dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Nel napoletano si vota anche a Barano d’Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano. Non si voterà a Torre Annunziata dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.