Per il conduttore Piero Chiambretti arriva in regalo dal Bar “Al San Domingo” di Ravello un artistico toro in ceramica

Dai tifosi del bar di Ravello “Al San Domingo” in Piazza Duomo arriva un regalo per il conduttore Piero Chiambretti che, durante l’ultima puntata del programma calcistico “Tiki Taka” li ha voluti ringraziare in diretta. Il dono dalla città della costiera amalfitana – come riporta “quotidianocostiera.it” – è una scultura in ceramica raffigurante un toro scomposto realizzato dall’artista Alfonso Marsico, ex maresciallo dei vigili urbani di Ravello che coltiva da sempre la passione per la ceramica unita alla fede per la squadra granata.

Lo storico Bar Pasticceria “Al San Domingo” ospita al suo interno diversi cimeli del Torino grazie al tifo per la squadra che passa di generazione in generazione.