Penisola Sorrentina: vola in cielo Raffaele De Gennaro “O’ Seravalle”. Dolore a Massa Lubrense

La frazione di Torca di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, ha dovuto dire addio ad un suo caro concittadino. Si tratta di Raffaele De Gennaro – conosciuto da molti come ‘O Seravalle – che dopo aver dedicato una vita intera all’amore per la sua famiglia ed al lavoro, raggiunge ora le braccia del Signore. Un uomo benvoluto da molti, un padre, nonno, bisnonno esemplare: tutta la famiglia De Gennaro piange ora il suo Raffaele che si è spento all’età di 81 anni. Lo annunciano i figli Giovanni, Assunta e Marianna, la nuora, i generi, i nipoti. Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, si sono svolti i funerali presso la Chiesa Parrocchiale S. Tommaso Apostolo di Torca per l’ultimo saluto al caro Raffaele. La redazione di Positanonews si unisce al dolore della famiglia De Gennaro.