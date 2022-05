Penisola Sorrentina: “Tico Tico” a Meta, il locale dell’estate. Anche per celiaci

Tico Tico è il locale dell’estate a Meta, in Penisola Sorrentina. Il ristorante e pizzeria propone ricette sorrentine e pizza, anche per celiaci, servite tra luci soffuse in un locale con terrazza vista golfo. Il panorama è infatti uno dei punti di forza di questo locale che fa affidamento alla meraviglia della spiaggia di Meta. Il locale è diviso in due parti, uno scavato nella roccia ed uno sulla spiaggia. Posto incantevole, staff professionale e buon cibo: il posto perfetto per festeggiare un’occasione particolare. Molto organizzati per il senza glutine con un menù dedicato che spazia dall’antipasto al dolce. Il ristorante Tico Tico il 26 e 27 maggio 2022 sarà anche a Marina di Meta per il ritorno di un fantastico evento: Pizza D’Amare. Vi aspettiamo per scoprire insieme il gusto special del Ristorante “Tico Tico” che renderà la serata fantastica datterini gialli e rossi, bufala e provolone del monaco – scrivono.