Penisola Sorrentina, protesta delle associazioni della filiera turistica dopo le dichiarazioni di De Luca durante il Forum Ambrosetti

Protesta delle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina sulle dichiarazioni del Presidente De Luca durante il Forum Ambrosetti: “Un comportamento lesivo per il nostro territorio. Chiediamo la replica dei Sindaci dei 6 Comuni della Penisola Sorrentina”

Le associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina hanno chiesto ai loro primi cittadini di protestare con il Presidente De Luca per quanto accaduto al Forum Ambrosetti che si è concluso a Sorrento.

Oltre l’assenza del Presidente De Luca

al dibattito con i Presidenti di Regione del Mezzogiorno dove avrebbe dovuto fare gli onori di casa, siamo sconcertati che il Presidente abbia chiesto agli organizzatori del Forum di valutare di spostare per il prossimo anno la manifestazione dalla Penisola Sorrentina a Ravello, in Provincia di Salerno,adducendo come motivazione il traffico che “rende infernale” raggiungere Sorrento.

Queste parole sono gravissime e necessitano di una replica autorevole da parte dei rappresentanti istituzionali del territorio.

Da anni il Presidente della Regione Campania e il delegato regionale ai trasporti Cascone ignorano gli appelli e le proposte delle associazioni della filiera turistica sull’assoluta priorità rappresentata dall’accessibilita’ferroviaria e stradale in Penisola Sorrentina.

Da anni il Presidente De Luca e i suoi funzionari ignorano completamente la proposta, ripetutamente sollecitata, di avviare un Tavolo Permanente con le Amministrazioni Comunali per affrontare la questione e definire interventi di breve, medio e lungo termine.

Da anni quindi la Regione Campania è la principale responsabile dell”‘inferno mobilità in Penisola Sorrentina” perché rifiuta di affrontare il problema.

E un problema se non si affronta non si risolve.

Temiamo a questo punto che la volontà sia proprio quella di non fare nulla con la inevitabile conseguenza di spostare flussi turistici ed eventi in altre zone più care al Presidente.

Tutto ciò è a nostro avviso è inaccettabile ed occorre che la voce della Penisola Sorrentina, compatta, si faccia sentire.

Per questo abbiamo chiesto ai Sindaci di intervenire

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Giovanni Rosina Associazione Charter Campania

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina

Vincenzo Ercolano

Presidente Confcommercio Sorrento

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Mauro Di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Marinella Longobardi

Presidente Provinciale Stabilimenti Balneari

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola Sorrentina

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper

Luigi Gargiulo

Presidente Aibes

Natalina Astarita

Associazione Aih