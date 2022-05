Penisola Sorrentina: picchiato dj, 21enne di Piano di Sorrento condannato a cinque anni di reclusione. Lo scorso novembre, G.E., un giovane cuoco incensurato di Piano di Sorrento, al termine di indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Sorrento e coordinate dalla Dda, avviate dopo la denuncia di un giovane dj vittima di un violento pestaggio, è stato arrestato. Pochi giorni prima di una serata in un locale di Massa Lubrense, infatti, ha raccontato la vittima, era stato avvicinato da G.E. che gli avrebbe chiesto una parte del cachet. Al suo rifiuto, l’aggressione.

L’episodio è stato ricostruito anche grazie alla videosorveglianza. Il giovane è in cella dallo scorso novembre per tentata estorsione e lesioni personali, reati aggravati dal metodo mafioso. Per queste accuse, ha deciso di farsi processare con rito abbreviato, per ottenere uno sconto di pena in caso di condanna. Ieri pomeriggio, il gup del tribunale di Napoli lo ha condannato a cinque anni di reclusione, come richiesto dal pm al termine della requisitoria.