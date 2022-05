Penisola sorrentina: Meta a lutto per la scomparsa di Lelia Minei

La città di Meta, in penisola sorrentina, rivolge con dolore l’ultimo saluto a Lelia Minei, vedova Russo. A darne notizia i cognati, le cognate, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti. I funerali si terranno domani, venerdì 20 maggio alle ore 10.30, presso la Basilica di Santa Maria del Lauro. Un addio non è mai facile e il dolore non è mai troppo, ma se si riesce a guardare oltre la sofferenza, prima o poi si troverà la pace interiore di chi sa che può contare su un angelo in più e sentirsi protetto dal Paradiso. Sentite condoglianze da parte della redazione di Positanonews.