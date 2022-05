Penisola Sorrentina: gli operatori della filiera turistica rispondono all’invito del Presidente De Luca a contenere i prezzi.

Gli operatori della filiera turistica della Penisola Sorrentina rispondono all’invito del Presidente De Luca a contenere i prezzi ma evidenziano una clamorosa contraddizione

Cercheremo di seguire l’invito del Presidente De Luca di non aumentare i prezzi per evitare la concorrenza sempre più aggressiva dei competitor internazionali.

Occorre però non dimenticare che a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina i costi delle materie prime, petrolio, gas, elettricità, grano e derivati etc. hanno subito aumenti a due cifre percentuali e ci troviamo a gestire una situazione pesantissima.

Senza alcun aiuto dal Governo Nazionale e Regionale.

Abbiamo poi evidenziato al Presidente De Luca la stridente contraddizione tra il suo invito a non aumentare i prezzi e il clamoroso aumento del 50 %di Eav per il treno turistico Campania Express

Qualcosa non torna.

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Franco Cappiello

Presidente Aicast Macroarea Penisola

Mauro Di Maio

Presidente Nazionale Chiavi d’Oro Faipa

Vincenzo Ercolano Presidente Confcommercio Sorrento

Gianluca Di Carmine

Presidente Confcommercio Piano di Sorrento

Giovanni Rosina

Associazione Charter Campania

Antonino Maione

Presidente Intarsiatori

Nino Fiorentino

Associazione Guide Sorrento

Fabio Colucci

Presidente Club dei 500

Giulio Galano

Presidente Le Chiavi D’Oro Campania Felix

Annamaria Staiano

Associazione Italiana Housekeeper

Salvatore Severi

Presidente Associazione Cuochi Penisola Sorrentina