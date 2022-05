Penisola Sorrentina fra traffico, turismo e mobilità. Peppe Tito: “Previsto incontro a Sorrento”

Sabato abbiamo una riunione a Sorrento su due tematiche. Il tema del traffico e mobilità è un tema sentito da parte di tutti i sindaci. Lo ha detto Peppe Tito, sindaco di Meta e consigliere alla Città Metropolitana di Napoli, nel corso dello scambio di alcune rapide battute questa mattina nella città della Penisola Sorrentina. Sabato ci incontreremo e cercheremo concordemente di trovare una soluzione – ha aggiunto Tito. Io ho sentito anche il sindaco di Piano, c’è una volontà di fare degli interventi. Naturalmente concordando anche con il Prefetto a cui va il nostro ringraziamento perché ha accolto in pieno le nostre richieste e si sta attivando affinché determinate problematiche di concerto vengano risolte. Il nostro auspicio è che questa situazione possa migliorare. C’è un’intesa programmata sia per le vie del mare, sia su ferro e gomma e anche noi riteniamo di dover fare la nostra parte. Quanto al turismo e all’avvio dell’estate a Meta, Tito ha dichiarato: Abbiamo notato nella nostra comunità una presenza forte di turisti che non solo sono ospitati presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, ma si soffermano sui territori per godere delle nostre bellezze.