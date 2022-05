Penisola Sorrentina: addio a soli 66 anni a Gennaro Terminiello di Massa Lubrense

Una vita dedicata alla sua amata famiglia e al lavoro per poi spegnersi e riposare per sempre tra le braccia del Signore: dolore a Massa Lubrense per la perdita di Gennaro Terminiello all’età di 66 anni. I suoi familiari, nella frazione di Pastena, sono affranti dal dolore per la perdita di un papà, marito e nonno esemplare: lo piangono la moglie Rosaria, le amate figlie Imma e Nadia, i Generi Giuseppe e Giovanni, gli adorati nipotini Alessandra, Enrica, Diletta, Pasquale e Gennaro e i parenti tutti. Il rito funebre si terrà domani, venerdì 27 maggio alle ore 9:30, presso la Chiesa Parrocchiale di Pastena. La redazione di Positanonews rivolge alla famiglia le sue sincere condoglianze.