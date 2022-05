Pellegrinaggio a Pompei della Comunità di Minori

Il pomeriggio del martedì 24 la Comunità religiosa di Minori lo ha dedicato alla Beata Vergine di Pompei. Seguendo l’invito del parroco don Ennio Paolillo, i fedeli minoresi hanno voluto essere numerosi per supplicare l’intervento della Mano protettrice della Vergine per coprire e tutelare la cittadinanza intera.

Nella Basilica, Santo Rosario con momento di preghiera e Santa Messa,

I minoresi sono stati e sono sempre i benvenuti in Basilica forse perchè le sorti delle Suore sono state rette per decenni dalla Madre Candida Russo, nativa di Minori.

Il ritorno è stato programmato con una sosta al rist. Valico per una gioiosa “pizziata” ( quando ci si recava a Pompei di sera, a piedi da Minori attraverso il Chiunzi, una sera ci fermammo al ristorante “al Valico” per acquistare delle pizze (eravamo una settantina) ed il proprietario, il sig. Graziano, non volle essere pagato)

Rientro in serata con i volti sorridenti e contenti anche se un tantino affaticati