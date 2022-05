Paura sulla spiaggia di Capri, turista va in arresto cardiaco. Provvidenziale la presenza di uno chef che ha utilizzato il defibrillatore

Ieri pomeriggio sulla spiaggia di Marina Piccola di Capri si sono vissuti attimi di terrore. Un turista 69enne, originario di Voghera, dopo essere uscito dall’acqua è stato colto da un malore improvviso andando in arresto cardiaco. Provvidenziali i primi soccorsi prestati da alcuni dipendenti dello stabilimento balneare e dello chef che, grazie alla sua attività di volontario soccorritore della Misericordia, ha saputo effettuare le prime manovre ed ha utilizzato il defibrillatore che il Comune aveva installato nei pressi della chiesetta.

Un intervento che ha salvato la vita al 69enne in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 giunti in tempi brevissimi dall’ospedale “Capilupi” con la moto in dotazione al servizio di emergenza seguita dall’ambulanza.

Giunti in spiaggia il medico e gli infermieri hanno stabilizzato l’uomo per poi trasferirlo in ambulanza presso il locale ospedale. La sera il 69enne è stato trasportato con un elicottero a Napoli presso l’ospedale “Cardarelli” per continuare il percorso di guarigione.