Paura a Ravello per una bimba di 2 anni colta da improvviso malore. Necessario il trasferimento in eliambulanza presso il Ruggi di Salerno

Momenti di paura a Ravello in Piazza Vescovado quando una bambina di 2 anni ha perso improvvisamente conoscenza sotto gli occhi terrorizzati dei presenti che hanno temuto il peggio. Provvidenziale il velocissimo intervento di un commerciante del posto che ha praticato alla piccola una manovra di rianimazione. Nel frattempo è intervenuto in suo aiuto un pediatra americano coadiuvato dopo poco da due medici dell’ospedale di Ravello che erano nelle vicinanze a godersi una giornata di relax.

Gli specialisti si sono subito resi conto della gravità delle condizioni cliniche della piccola a causa di un’occlusione delle vie respiratorie. I tempi lunghi di attesa per un’ambulanza che sarebbe dovuta arrivare da Positano ha fatto propendere per la decisione di trasportare la piccola in auto all’ospedale di Castiglione dove i medici di turno hanno disposto il trasferimento in eliambulanza presso l’Ospedale “Ruggi” di Salerno nel reparto pediatrico maggiormente attrezzato per le cure e gli accertamenti del caso.