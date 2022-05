Panchine intelligenti a Piano di Sorrento, le precisazioni dell’Assessore Anna Iaccarino

A Piano di Sorrento sono state installate cinque panchine cosiddette “intelligenti” che consentono la ricarica di dispositivi elettrici. Sul punto è intervenuta l’assessore Anna Iaccarino (con delega ai Lavori pubblici, al Bilancio, ai Tributi ed alla Pianificazione urbanistica): «Con il posizionamento di quella prevista in Piazza Cota e con il collegamento alla rete elettrica, sarà completata l’installazione delle panchine smart già scelte e inserite nell’ambito dei lavori – precedentemente appaltati e tutt’ora in fase di completamento – di manutenzione delle strade comunali. Queste panchine di Design, da un lato consentono di usare la classica seduta, mentre dall’altro lato sono dotate di alloggiamenti per la ricarica di dispositivi e di biciclette elettriche. Da una parte, quindi, hanno la funzione di punto di aggregazione, grazie anche al sistema di illuminazione a led ed alla predisposizione wireless. Dall’altra permettono di ricaricare, attraverso le prese elettriche e le rastrelliere integrate, le e-bike.

Per il loro uso, quindi è necessario disporre di uno spazio sufficiente che ne consenta appunto la fruizione, tenendo presente che deve essere consentita, nella parte opposta alla seduta e nel rispetto del codice della strada, la sistemazione delle biciclette. Per questa ragione, oltre che per la vicinanza alle linee elettriche, sono comparsi nelle settimane scorse tanti segnetti apposti sui marciapiedi, in vari punti del centro cittadino. Non certo perché non ci si metteva d’accordo sulla loro collocazione, come invece ha frettolosamente pensato chi, evidentemente, NON ricorda o NON conosce le peculiarità dell’arredo urbano scelto a suo tempo e peraltro progettato proprio per essere “notato”. Le panchine, in tutto cinque, hanno trovato ospitalità: due nei pressi del belvedere della Ripa di Cassano, una a Via delle Rose, nei pressi dell’area di pattinaggio, una in Piazza Cota ed, infine, una nei pressi del centro polifunzionale. L’auspicio è che se ne faccia buon uso e che si familiarizzi con arredi che (magari in versioni che meglio si confanno al nostro territorio) si apprestano a trovare sempre maggior diffusione».