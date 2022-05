Pallavolo U15, la Folgore Massa e il Volley Meta sono in Final Four. Negli ultimi anni la pallavolo continua a regalare emozioni e soddisfazioni alla penisola sorrentina intera. La Folgore Massa, approdata lo scorso anno in serie A, quest’anno è andata vicino ai playoff, percorrendo un cammino eccezionale in campionato. Belle notizie, però, arrivano anche dai più piccoli, esattamente dagli U15 della Folgore Massa e della Volley Meta, entrambe arrivate alla Final Four. “Risultato meritato dopo un campionato in cui abbiamo disputato e vinto tutte le partite con un risultato alquanto sconvolgente: 3-0 – scrive la Volley Meta -. I nostri ragazzi, di cui 4 fanno parte della selezione provinciale, non hanno lasciato neanche un set agli avversari”. “Questa finale se la meritano tutta. Siamo in Final Four! – scrive la Folgore – Quante emozioni alla Pulcarelli in una serata che difficilmente verrà dimenticata! Perdiamo 3-2 contro una generosa Vesuvio Oplonti e la qualificazione si decide al Golden Set dove i nostri si dimostrano immensi e staccano il pass per la Final Four di domenica a Napoli”.