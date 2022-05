Pallavolo Open Misto: ultimo atto. Domani alle ore 11:30, presso la Tensostruttura di viale dei Pini, il Carotenuto Sant’Agnello si giocherà il tutto per tutto per conquistare il titolo Open Misto, contro il Liberamente. Seguiranno poi i festeggiamenti finali. Intanto le ragazze dell’U13 hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, battendo il Vico Equense per 3-0 e mercoledì prossimo, con l’ultima gara, potrebbero confermarsi capolista.