Pallavolo, il Building Sant’Agnello conquista la quarta vittoria consecutiva. Battendo lo Sparanise per 3-1, le ragazze del Building Sant’Agnello portano a casa la quarta vittoria di fila, utile per il loro straordinario percorso nel campionato di serie D. Altra bella notizia arriva anche per Susan Maresca, come comunicato dalla società: “È con estrema gioia che segnaliamo anche la vittoria al trofeo delle regioni per la nostra piccola Maresca Susan impegnata con la selezione provinciale di Napoli. Il percorso che abbiamo intrapreso è sicuramente molto impegnativo, ma punta alla qualità ed alla crescita delle nostre ragazze e questa stagione ci sta riconoscendo meriti con tante soddisfazioni come questa”.

Sempre Forza Sant’Agnello 💪

#thisismyworld #team #volley