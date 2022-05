Over 50 non vaccinati: multe per 10mila salernitani. Continuano ad arrivare le multe per gli over 50 non vaccinati. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato all’Asl di Salerno che circa 20mila persone, residenti nel capoluogo ed in provincia, non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. “Di queste 20mila persone già 10mila hanno ricevuto a casa la comunicazione”, ha detto il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile dell’Asl Salerno.

Le multe sono mandate dall’Agenzia delle Entrate, ma la contestazione coinvolge l’Asl: dalla ricezione della notifica i cittadini hanno 10 giorni per comunicare all’Asl di riferimento la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.

“Ora queste persone devono ritrasmettere a noi le informazioni, con allegata questa raccomandata ricevuta, con le quali dimostrano che dal primo febbraio o hanno avuto un differimento dell’obbligo vaccinale, oppure hanno avuto un’esenzione vaccinale o sono stati colpiti dalla malattia. Se ci sono queste tre condizioni possono scrivere all’Asl e avere la dimostrazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale, negli altri casi riceveranno direttamente la sanzione che ammonta a 100 euro” ha chiarito Tozzi.