Otto ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Sorrento” alla Bocconi di Milano per i Campionati Internazionali dei Giochi Matematici

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “Sorrento” della città del Tasso che vedrà otto dei sui giovanissimi studenti raggiungere la Bocconi di Milano per partecipare ai Campionati Internazionali dei Giochi Matematici.

Per l’occasione è stata confezionata una maglietta con il nome della scuola e che servirà come buon auspicio per questa bellissima ed emozionante esperienza.

Ed in post pubblicato sulla pagina Facebook dell’istituto scolastico arrivano gli auguri per gli otto studenti: «Giulio, Emiliano, Alessio, Matteo, Giulia, GianMario, Doriana e Andrea, la Dirigente e tutto il personale della scuola vi accompagna in questa meravigliosa avventura, siamo fieri di voi! E… comunque vada, siete vincitori».